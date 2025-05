Festival di Cannes 2025 le pagelle dei look | promosse Naomi Campbell e Scarlett Johansson bocciate Angela Bassett Heidi Klum e le nipotine di Lady D

Al Festival di Cannes 2025, i look delle star sono al centro dell’attenzione: promosse Naomi Campbell e Scarlett Johansson, bocciate Angela Bassett, Heidi Klum e le nipotine di Lady D. Tra grandi star, modelle, influencer e Youtuber, il tennis tra eleganza e audacia è acceso. Le scelte di stile fanno discutere e si scatenano le pagelle, rivelando chi ha brillato e chi meno, in un festival dove l’immagine è tutto.

Di Rosellina Salemi e Januaria Piromallo A Cannes c’è di tutto. Star grandi, medie e piccole. Modelle come se piovesse (l’Oréal ne porta un ricco bouquet). Influencer e Youtuber. E il look è un’ossessione. Domanda 1: Mi si nota di più nuda o vestita? Nuda, ha risposto di solito Isabel Goulart. Quest’anno purtroppo non poteva (il nuovo rigoroso dress code ha vietato trasparenze e nudità, ma anche strascichi e sneakers) eppure se l’è cavata lo stesso. Domanda 2: Mi si nota di più con un abito eccentrico o con uno basico? Abolite le vie di mezzo. Domanda 3: Mi si nota di più per un dettaglio che per il vestito? Perciò si sono viste parrucche incredibili, acconciature Pompadour, e un violino sulla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival di Cannes 2025, le pagelle dei look: promosse Naomi Campbell e Scarlett Johansson, bocciate Angela Bassett, Heidi Klum e le nipotine di Lady D

