Festa scudetto lunedì chiuse stazioni metro di piazza Amedeo Mergellina e funicolare

In occasione della Festa Scudetto di lunedì 26 maggio, la Prefettura ha disposto la chiusura delle stazioni metropolitane di piazza Amedeo, Mergellina e della funicolare, per garantire l’ordine pubblico durante la sfilata dei campioni sul Lungomare. Eventi di questa portata richiedono misure di sicurezza, quindi si consiglia ai cittadini di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Per la Festa Scudetto che vedrà la sfilata sul Lungomare dei bus scoperti con i campioni la prefettura ha emesso un'ordinanza di ordine pubblico per lunedì 26 maggio che prevede la chiusura di alcune stazioni della Metro Linea 2. Lunedì, in occasione della festa per la vittoria dello scudetto e della sfilata dei due bus .

