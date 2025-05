Festa scudetto 26 maggio vietati spray bottiglie e botti a Napoli | multe da 500 euro L’ordinanza

Il 26 maggio Napoli si prepara a celebrare il festeggiamento dello scudetto, ma sono stati adottati severi divieti per garantire la sicurezza. L’ordinanza del sindaco vieta spray urticanti, bottiglie in contenitori rigidi, fochetti e botti nel centro città e nelle zone di Lungomare e Fuorigotta dalle 9. Chi trasgredisce rischia multe fino a 500 euro. Continua a leggere per scoprire le restrizioni e le misure adottate.

