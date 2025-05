Festa in via Po per la fine dei lavori

La festa in via Po ha celebrato con entusiasmo la fine dei lavori di riqualificazione, mettendo in risalto il rinnovato splendore di questa storica via. Con il taglio del nastro, il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta hanno inaugurato una giornata dedicata all’animazione e alla convivialità , trasformando l’area in un vivace spazio per la comunità .

Con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, ha avuto inizio la giornata di festa organizzata dalla Città per la fine dei lavori di riqualificazione di via Po, eccezionalmente chiusa al traffico per ospitare attività di animazione e intrattenimento per tutta la cittadinanza, in collaborazione . Festa in via Po per la fine dei lavori L'Identità ... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Festa in via Po per la fine dei lavori

Altri articoli sullo stesso argomento

Ecco la nuova via Po, taglio del nastro e una festa per la fine dei lavori: "Lavoro incredibilmente complesso"

Oggi si celebra il completamento dei lavori di riqualificazione di via Po, con un festoso taglio del nastro alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta.

Festa di fine stagione per lo Sci Club Aterno sul lungomare

Lo Sci Club Aterno ha festeggiato la conclusione della stagione sul lungomare di Pescara. La serata, all’insegna della convivialità e della gioia, ha celebrato un'annata ricca di successi e soddisfazioni, dopo anni complicati dal maltempo.

Festa di fine anno scolastico: come organizzarla, passo dopo passo per non sbagliare

La festa di fine anno scolastico è un momento unico e significativo, che celebra il percorso di crescita di studenti e insegnanti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torino ritrova la sua via Po dopo i lavori. Giornata di festa, teatro e musica

Riporta rainews.it: Riapertura della via dopo un anno e due mesi in occasione della Festa dei Vicini e la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033. Via pedonalizzata per tutto il giorno ...

Torino, via Po rinasce dopo 30 anni: festa, musica e il sogno della Capitale della Cultura (FOTO e VIDEO)

Secondo giornalelavoce.it: Taglio del nastro con Lo Russo e Foglietta. Oltre 5 milioni investiti per restituire ai torinesi una delle strade più amate ...

Ecco la nuova via Po, taglio del nastro e una festa per la fine dei lavori: "Lavoro incredibilmente complesso"

torinotoday.it scrive: Con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessora alla Viabilità Chiara Foglietta, ha avuto inizio la giornata di festa organizzata dalla Città per la fine dei lavo ...

???CANZONE DI FINE ANNO DALL'INFANZIA ALLA PRIMARIA - "CHE GRANDE FESTA SARA'!"???