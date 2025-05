Fermignanese vince 1-0 contro Atletico Azzurra Colli e sale in Eccellenza

Il Fermignanese conquista la promozione in Eccellenza battendo 1-0 l’Atletico Azzurra Colli. La squadra di Pazzaglia si impone grazie a un gol nel secondo tempo, assicurandosi un risultato fondamentale per la stagione. Una vittoria frutto di tenacia e determinazione, che proietta il Fermignanese tra le protagoniste del massimo livello regionale.

fermignanese 1 atletico azzurra colli 0 FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Lucciarini, A. Fraternali, Mariotti, Patrignani (35’ st Patarchi), Bozzi (39’ st Cantucci), Izzo (28’ st L. Fraternali), Lucciarini, Saidykhan (47’ st Surano). All. Pazzaglia. ATLETICO AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini (23’ st Galli), Felicetti (14’ st Valorani), Filipponi, Gabrielli (43’ st Finori), Rinaldi, Pampano, D’Amicis (38’ st Spadoni), Liberati, Valentini, Regnicoli. All. Vagnoni. Arbitro: Tasso di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermignanese vince 1-0 contro Atletico Azzurra Colli e sale in Eccellenza

