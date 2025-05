Fermignanese batte Azzurra Colli e conquista l' Eccellenza grazie a Fraternali

Il Fermignanese ha conquistato l'Eccellenza battendo l’Azzurra Colli 1-0, grazie alla rete di Lucciarini. La squadra di Pazzaglia ha mostrato determinazione e spirito di squadra, grazie anche alle efficienti sostituzioni e alla fermezza in difesa. Una vittoria significativa che mette in luce il valore e la crescita del team fermignanese, che si sta affermando come protagonista della categoria.

FERMIGNANESE 1 AZZURRA COLLI 0 FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Lucciarini, A. Fraternali, Mariotti, Patrignani (35' st Patarchi), Bozzi (39' st Cantucci), Izzo (28' st L. Fraternali), Lucciarini, Saidykhan (47' st Surano). All. Pazzaglia. AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini (23' st Galli), Felicetti (14' st Valorani), Filipponi, Gabrielli (43' st Finori), Rinaldi, Pampano, D'Amicis (38' st Spadoni), Liberati, Valentini, Regnicoli. All. Vagnoni. Arbitro: Tasso di Macerata. Rete: 34' A. Fraternali.

