Fermato con 40 chili di droga | patteggia

Un uomo di 33 anni è stato fermato lo scorso settembre con 40 kg di droga, in seguito a un controllo della guardia di finanza. Tentando di scappare con manovre pericolose, è stato intercettato e arrestato. Al processo ha patteggiato la condanna, riconoscendo la detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L'episodio evidenzia i rischi del traffico illecito e l’efficacia delle operazioni di contrasto delle forze dell’ordine.

Era stato fermato in auto lo scorso settembre dalla guardia di finanza. Un controllo in declassata a cui l’uomo, 33 anni italiano, non era sfuggito in quanto i militari avevano notato che, nel tentativo di eludere il posto di blocco, aveva fatto una manovra azzardata. Quando i finanziari si avvicinarono all’auto sentirono subito uno strano odore e notarono il nervosismo del conducente tanto che scattò immediatamente il controllo delle macchina. Nel sedile posteriore furono trovate due buste nelle quali l’uomo aveva nascosto ben 33 chili di hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fermato con 40 chili di droga: patteggia

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Fermato in autostrada con 7 chili di droga: 30enne arrestato

Lo scorso 16 maggio, la Polizia Stradale di Viareggio ha arrestato un 30enne trafficante di droga dopo aver trovato 7 kg di hashish nella sua auto durante un normale controllo sull’autostrada A12.

Controlli in un locale di via Garibaldi, sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro

Nel weekend appena trascorso, un'operazione della polizia ha portato al sequestro di 40 chili di prodotti ittici in un locale di via Garibaldi, noto per la presenza di giovani.

“Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima: per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati”: la rivelazione di Christopher, il figlio di Arnold Schwarzenegger

Durante la Quaresima, Christopher Schwarzenegger, il figlio di Arnold Schwarzenegger, ha sorprendentemente perso 15 chili eliminando pane e carboidrati dalla sua dieta per 40 giorni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fermato con 40 chili di droga: patteggia

Come scrive lanazione.it: Era stato fermato in auto lo scorso settembre dalla guardia di finanza. Un controllo in declassata a cui l’uomo, ...

Fermato in autostrada con 7 chili di droga: 30enne arrestato

Da msn.com: L’auto è stata fermata per un normale controllo lungo l’A12 direzione Lucca. La polizia stradale di Viareggio ha poi trovato 18 panetti termosaldati di hashish ...

Quasi 2 kg tra coca e hashish, la polizia arresta uno spacciatore

Come scrive milanotoday.it: Tra auto e casa i poliziotti dell'Investigativa del Commissariato Lorenteggio gli hanno trovato quasi un chilo e messo di hashish e duecento grammi di cocaina. Mercoledì lo hanno arrestato durante un ...

Trasportava 40 chili di droga dall'Olanda, arrestato corriere