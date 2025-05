Fermate lo sterminio Gaza non è lontana | riguarda tutte e tutti noi

Il 24 maggio, a Perugia, si è svolto un flash mob promosso da Anima Perugia per denunciare lo sterminio a Gaza, sottolineando che la tragedia riguarda tutti noi. La manifestazione ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi palestinese e l’importanza di alzare la voce contro le ingiustizie. La manifestazione ha espresso solidarietà alla popolazione di Gaza e l’impegno di tutti a fermare il genocidio, indicando che la crisi non è lontana, ma vicino a ciascuno di

"Oggi Perugia ha scelto di esserci, di guardare in faccia la tragedia e di alzare la voce. Gaza non è lontana: riguarda tutte e tutti noi". Flash mob nel pomeriggio di sabato 24 maggio per la Palestina. Una manifestazione in centro promossa dall’associazione politica Anima Perugia, che, scrivono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Fermate lo sterminio. Gaza non è lontana: riguarda tutte e tutti noi"

Conte alla Camera: “Tutti in piedi per condannare lo sterminio a Gaza”. Ma Meloni e maggioranza restano seduti

In un acceso dibattito alla Camera, i deputati di M5s, Pd e Avs si sono alzati in piedi per condannare “in silenzio” lo sterminio a Gaza, seguendo l'invito di Giuseppe Conte.

Gaza, almeno 114 vittime nei raid di Israele. Human Rights Watch: «È uno sterminio». E Trump rilancia il controllo Usa sulla Striscia

Nella giornata di giovedì 15 maggio, i raid israeliani su Gaza hanno provocato almeno 114 vittime, inclusi donne e bambini.

A Gaza oltre 53mila palestinesi uccisi. HRW: “Israele va fermato, sta compiendo uno sterminio”

La situazione a Gaza è devastante: oltre 53mila palestinesi uccisi, secondo Human Rights Watch, che denuncia un vero e proprio sterminio operato da Israele.

A Gaza oltre 53mila palestinesi uccisi. HRW: “Israele va fermato, sta compiendo uno sterminio”

Come scrive fanpage.it: Secondo Human Right Watch "il blocco di Israele a Gaza ha superato le logiche militari per diventare uno strumento di sterminio" ...

Onu accusa Israele: “Gaza è un campo di sterminio”

Riporta informazione.it: Il segretario generale Onu Guterres accusa Israele di aver trasformato Gaza in un “campo di sterminio”. E invita a proteggere e aiutare i civili. Intanto continuano i raid sulla striscia.

Gaza campo di sterminio: Israele uccide altri 15 bambini, 600 in un mese

Si legge su unita.it: Una terra, soprattutto Gaza, trasformata in un “campo di sterminio”, per usare le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Eliminare testimoni scomodi: mercoledì scorso un ...

