Fermare il genocidio a Gaza e riconoscere lo Stato di Palestina | non rimaniamo testimoni codardi di una pulizia etnica nel pieno del XXI secolo

Fermare il genocidio a Gaza e riconoscere lo Stato di Palestina sono priorità etiche e umanitarie nel XXI secolo. Non possiamo restare testimoni silenziosi di una pulizia etnica ignorata. Questa dichiarazione intende sottolineare l'importanza di agire con compassione e responsabilità, condannando le violenze e chiedendo un riconoscimento diplomatico che favorisca la pace e i diritti di tutto il popolo palestinese.

Il testo rappresenterebbe una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese sulla questione palestinese; non abbiamo trovato evidenze circa la veridicità dello stesso, ma riteniamo che quanto riportato sia umanamente valido e condivisibile, indipendentemente dall'autore, per denunciare il genocidio 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fermare il genocidio a Gaza e riconoscere lo Stato di Palestina: non rimaniamo testimoni codardi di una pulizia etnica nel pieno del XXI secolo

