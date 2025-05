Fenailp apre una sede territoriale a Sapri | nasce un punto di riferimento per le imprese del Basso Cilento

Questa mattina a Sapri è stata ufficialmente presentata la nuova sede territoriale della Fenailp, la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti. Un punto di riferimento strategico per le imprese del Basso Cilento, che rafforza il sostegno e le opportunità per imprenditori e professionisti locali, favorendo lo sviluppo del territorio e promuovendo la collaborazione tra le realtà economiche della zona.

È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Sapri, la nuova sede territoriale della Fenailp (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti), dedicata all’area di Sapri e del Basso Cilento. Una novità importante per il tessuto... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fenailp apre una sede territoriale a Sapri: nasce un punto di riferimento per le imprese del Basso Cilento

Argomenti simili trattati di recente

Fenailp apre una sede territoriale a Sapri: nasce un punto di riferimento per le imprese del Basso Cilento

Oggi a Sapri è stata inaugurata ufficialmente la nuova sede territoriale della Fenailp, nata per essere un punto di riferimento per le imprese e i professionisti del Basso Cilento.

Sapri, nasce la sede territoriale Fenailp: sabato 24 maggio la presentazione ufficiale al Comune

Oggi, sabato 24 maggio alle ore 10:30, presso l’aula consiliare del Comune di Sapri, verrà ufficialmente presentata la nuova sede territoriale della Fenailp, dedicata a Sapri e al Basso Cilento.

La CCI France Italie apre una sede distaccata a Roma

La CCI France Italie continua a espandere la sua presenza in Italia, inaugurando una nuova sede distaccata a Roma.

Se ne parla anche su altri siti

Fenailp apre una sede territoriale a Sapri

irpinia24.it scrive: È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Sapri, la nuova sede territoriale della Fenailp (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Profession ...

Sapri, nasce la sede territoriale Fenailp

Come scrive napolivillage.com: Sarà presentata ufficialmente sabato 24 maggio alle ore 10:30, presso l’aula consiliare del Comune di Sapri, la nuova sede territoriale della Fenailp – ...

Fenailp apre una sede territoriale a Sapri, intervista a Matteo Martino