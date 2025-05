Federico Malegori il presidente che sogna di portare i granchi in A2

Federico Malegori, presidente del Nuoto Club Monza, sogna di portare i granchi in A2 e riconosce il merito ai ragazzi, sostenendoli dall'esterno. I primi mesi alla guida sono stati intensi e impegnativi, ma Malegori si distingue per umiltà, evitando di prendersi i meriti altrui. La sua leadership mira a far crescere il club e a raggiungere obiettivi ambiziosi, portando energia e determinazione in questa avventura sportiva.

Non si prende i meriti degli altri. Perché, giustamente, riconosce come "in acqua ci vadano i ragazzi, io posso solo sostenerli da fuori". Intanto, però, è evidente come i suoi primi mesi da presidente del Nuoto Club Monza siano stati senza respiro. Un'impresa non facile, perché Federico Malegori, 30 anni, dallo scorso ottobre ha sostituito Franco Fossati, 75 anni, fondatore e presidente del Ncm dal 1998, anno della costituzione. Il testimone ricevuto da Fossati, attuale presidente onorario, era dunque pesantuccio.

