Federica Petagna interviene dopo le polemiche sulle infradito del Grande Fratello in vendita su Vinted

Federica Petagna torna al centro dell'attenzione dopo le polemiche suscitate dalla vendita delle sue infradito Givova su Vinted. L'ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di metterle in vendita per soli 5 euro, scatenando un acceso dibattito sui social media. La situazione ha diviso l'opinione pubblica, portando a riflessioni sull'importanza degli oggetti simbolici e sul loro valore nel contesto del reality show.

La vendita che fa discutere. Nei giorni scorsi Federica Petagna, ex concorrente del Grande Fratello, ha messo in vendita su Vinted le infradito Givova ricevute durante la sua permanenza nella Casa, al prezzo simbolico di 5 euro. La decisione ha suscitato polemiche e discussioni sui social media. Le motivazioni della scelta. In un’intervista con Pamela Petrarolo, Federica Petagna ha spiegato che su Vinted non è possibile mettere in vendita oggetti gratuitamente, e che il prezzo minimo era necessario. Ha inoltre sottolineato che le ciabatte erano in condizioni pessime e che non intendeva trarre profitto dalla vendita... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Federica Petagna interviene dopo le polemiche sulle infradito del Grande Fratello in vendita su Vinted

