Febbre altissima svenimenti e un testicolo gonfio ma nessun ricovero | il caso arriva al direttore generale

Una giovane del Valdarno si confronta con febbre altissima, svenimenti e un testicolo gonfio, nonostante cure antibiotiche e ripetuti accessi al pronto soccorso. La situazione, in peggioramento, include anche sangue nelle urine. Il caso arriva al direttore generale, evidenziando la gravità della condizione e la difficoltà nel trovare una diagnosi immediata. La ragazza ha condiviso la sua esperienza sui social, richiamando l’attenzione su una situazione di emergenza medica.

La febbre molto alta che non scende, nonostante una cura di antibiotici in corso, più accessi al pronto soccorso ma senza risolvere il caso, ogni volta un continuo peggioramento fino a sangue nelle urine e un testicolo gonfio. Una ragazza del Valdarno ha affidato ai social il racconto di quanto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Febbre altissima, svenimenti e un testicolo gonfio, ma nessun ricovero: il caso arriva al direttore generale

Altri articoli sullo stesso argomento

Sale la febbre da Coppa Italia: i tifosi del Bologna invadono Roma

Sale la febbre per la Coppa Italia: i tifosi del Bologna invadono Roma in massa, con il rosso e blu a farla da padrona.

Febbre da playout: comincia la prevendita per Salernitana-Frosinone, prezzi bassi

La febbre da playout si accende in città : parte la prevendita per Salernitana-Frosinone, con prezzi accessibili per tutti.

L’assicurazione Rc auto in Campania costa un po’ di meno. Ma è sempre altissima

L'assicurazione RC auto in Campania presenta un lieve calo del 3% negli ultimi sei mesi, ma continua a mantenere costi elevati, rendendola la regione più cara d'Italia.

Approfondimenti da altre fonti

Dolore testicolo e sensazione svenimento

Scrive medicitalia.it: Il dolore al testicolo può nascondere cause infiammatorie ... chiamano vagali e che possono associarsi anche a bradicardia e svenimento.

Febbre altissima senza diagnosi

Segnala medicitalia.it: I suoi colleghi hanno riferito che lo terranno monitorato in terapia intensiva per qualche giorno ancora ma il grosso ostacolo (e spavento) della febbre altissima e persistente è appunto passato.

Pielonefrite, l'infezione ai reni