FdI Arianna Meloni | Alle Rosy Bindi di turno dico meno salotti e venite a Caivano

Arianna Meloni, vicepresidente di FDI, si rivolge a Rosy Bindi con un appello: meno incontri nei salotti e più azioni concrete. Sul territorio di Caivano, Meloni sottolinea il valore simbolico di quel luogo nel suo percorso, evidenziando il lavoro svolto e le speranze ridate a chi aveva perso fiducia. Un messaggio di speranza e determinazione per vincere le sfide affrontate.

“Per me questo posto è simbolico per quello che è stato il mio percorso. Vedere che si è fatto tanto e si è tesa una mano a persone che forse avevano perso la speranza. Possiamo vincere questa guerra. Alle Rosy Bindi di turno voglio dire questo: meno salotti, venga qui a vedere che ha fatto il governo di Giorgia Meloni “. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, in occasione dell’evento organizzato a Caivano (Napoli) da FdI dal titolo ‘Il coraggio di cambiare’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - FdI, Arianna Meloni: “Alle Rosy Bindi di turno dico meno salotti e venite a Caivano”

