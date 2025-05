Fausto Desalu vince un gran 200 | ottimo tempo controvento miglior esordio in carriera

Fausto Desalu ha brillato con un eccezionale debutto stagionale, vincendo il suo primo 200 metri a Bruxelles con un tempo straordinario nonostante le avverse condizioni del vento. Questa prestazione rappresenta il miglior esordio in carriera per il velocista lombardo, che si era giĂ fatto notare con la staffetta ai World Relays, contribuendo alla qualificazione della squadra italiana ai Mondiali.

Fausto Desalu ha fatto il proprio debutto stagionale a livello individuale, dopo essersi distinto con la staffetta in occasione delle World Relays (il quartetto tricolore si è qualificato ai Mondiali), e ha offerto una prestazione degna di nota sui 200 metri a Bruxelles (Belgio). Il velocista lombardo ha vinto sul mezzo giro di pista con il tempo di 20.27, crono di rilievo considerando che il vento soffiava in faccia ad addirittura 1,4 ms. Il Campione Olimpico della 4Ă—100 a Tokyo 2020 ha offerto il miglior esordio della propria carriera, fermandosi a un paio di decimi dal proprio personale di 20... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fausto Desalu vince un gran 200: ottimo tempo controvento, miglior esordio in carriera

