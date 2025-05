@fattoascampia una fattoria sociale nel bene confiscato alla camorra

@fattoascampia è una fattoria sociale che si sviluppa nel bene confiscato alla camorra, situata in Via Roma 110, a Scampia. Qui germoglia il seme della legalità attraverso la sartoria sociale, parte del progetto “Tessitori di Bene”. Questo importante progetto, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, nasce nell'ambito dell'Avviso “Beni Confiscati alle mafie 2023” ed è promosso dalla Fondazione Città Nuova ETS.

Nasce a Via Roma verso Scampia numero 110, il seme della legalità della sartoria sociale @fattoascampia nel progetto “Tessitori di Bene”. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud nell’ambito dell’ Avviso “Beni Confiscati alle mafie 2023”, e promosso dalla Fondazione Città Nuova ETS in partenariato con l’Associazione di promozione sociale Chi rom e à chi no, dalla Fondazione Jorit e da L’Orsa Maggiore Coop. Soc. Da luogo simbolo del potere malavitoso a luogo di speranza e legalità. La Sartoria @fattoascampia, annovera tra i suoi soci 16 ragazze del quartiere che grazie ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale hanno imparato un mestiere e costituito la cooperativa... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Scampia, nasce una sartoria sociale nel bene confiscato alla Camorra, situata in Via Roma 110. Il progetto “Tessitori di Bene”, promosso dalla Fondazione Città Nuova ETS e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, mira a diffondere i valori della legalità attraverso l'inserimento sociale e lavorativo, trasformando un bene confiscato in un simbolo di rinascita e speranza.

