Fatta brillare la bomba bellica trovata a Bologna | il video

I genieri dell'Esercito hanno brillantemente neutralizzato una bomba americana risalente alla Seconda guerra mondiale trovata ai Prati di Caprara a Bologna. La potente esplosivo, contenente 26 chili di tritolo, era in pessimo stato di conservazione, ma grazie al loro intervento è stata fatta brillare in sicurezza. Ecco il video dell'intervento che mette in luce la complessità e il valore di questa operazione di emergenza.

I genieri dell'Esercito hanno fatto brillare la bomba americana della Seconda guerra mondiale trovata ai Prati di Caprara: conteneva 26 chili di tritolo ed era in pessimo stato di conservazione 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fatta brillare la bomba bellica trovata a Bologna: il video

Argomenti simili trattati di recente

B61-13: com’è fatta la bomba nucleare del futuro presentata in Texas

Il 19 maggio 2025, presso il Pantex Plant di Amarillo, Texas, gli Stati Uniti hanno presentato la B61-13, la nuova generazione di bomba nucleare a gravità .

La bomba dei Prati di Caprara è stata fatta esplodere | VIDEO

La bonifica dei Prati di Caprara si è conclusa con successo, dopo l’esplosione dell’ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale.

Sondaggi elettorali, bomba pazzesca: lo slancio che fa tremare tutti

Sondaggi elettorali bomba scuotono il panorama politico italiano, facendo tremare le fondamenta consolidate.

Se ne parla anche su altri siti

Disinnescata e fatta brillare una bomba d'aereo a Bologna

ansa.it scrive: Si sono concluse poco dopo le 10 le operazioni di disinnesco e successivo brillamento, condotte dai genieri dell'Esercito, di un ordigno trovato nel territorio del Comune di Bologna, via Prati di Capr ...

Prati di Caprara, disinnesco bomba. Saranno evacuate 350 persone

Lo riporta msn.com: Le operazioni inizieranno oggi alle 6. Pronti i punti di accoglienza per i cittadini. La mappa della viabilità ...

Sermide, alle 21.47 il boato: fatta esplodere la bomba

Scrive informazione.it: L'ordigno che teneva in ostaggio la città è stato finalmente fatto brillare. La bomba, risalente alla Seconda guerra mondiale, era stata trovata all'interno degli scavi di un cantiere edile e urtata a ...

Operazione bomba nel Po: il momento dell'esplosione