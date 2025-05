Fatebenefratelli di Benevento in pellegrinaggio ad Anagni | concluso il programma giubilare

I Fatebenefratelli di Benevento hanno concluso un pellegrinaggio ad Anagni, nell'ambito del programma giubilare dedicato all'Anno Santo. Guidata da Mons. Iadanza, l’esperienza ha rappresentato un momento di approfondimento spirituale, riflessione sulla storia e un senso di fraternità . La visita ha rafforzato i legami di fede e condividere valori, confermando l’impegno della comunità religiosa nel percorso di spiritualità e solidarietà .

Comunicato Stampa Un’esperienza di fede, storia e fraternità guidata da Mons. Iadanza e dedicata all’Anno Santo La comunità religiosa dei Fatebenefratelli di Benevento è stata protagonista di una visita spiritualmente significativa nella storica città di Anagni, al termine del programma . Continua L'articolo Fatebenefratelli di Benevento in pellegrinaggio ad Anagni: concluso il programma giubilare proviene da Fremondoweb... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fatebenefratelli di Benevento in pellegrinaggio ad Anagni: concluso il programma giubilare

Approfondisci con questi articoli

Fatebenefratelli, Flaica Cub Benevento: lavoratori mensa della ‘Vivenda’ in stato di agitazione

I lavoratori della mensa della società Vivenda Spa presso l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento sono in stato di agitazione.

Il valore psicologico ed emotivo del pellegrinaggio: intervista ad Adelia Lucattini

Il pellegrinaggio è un'esperienza che va oltre il semplice viaggio: rappresenta un profondo percorso interiore.

Nunziante Juve, occhi puntati sul portiere prodigio del Benevento: è sfida ad altri due club di Serie A! Gli aggiornamenti

Nunziante Juve focalizza l'attenzione sul portiere talento del Benevento, protagonista di una delicata sfida tra tre club di Serie A.

Approfondimenti da altre fonti

Benevento, in arrivo il pellegrinaggio degli operatori sanitari e sociosanitari

Come scrive msn.com: Domenica 18, alle 10, presso la Basilica della Madonna delle Grazie in viale San Lorenzo, a Benevento, si terrà la cerimonia religiosa “Pellegrinaggio degli operatori ...

Al Fatebenefratelli visite gratuite di chirurgia colonproctologica

Si legge su fremondoweb.com: L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, dopo il successo della prima edizione ... mail all’indirizzo [email protected] a partire da lunedì 28 aprile e fino ad esaurimento dei posti ...

‘Fatebenefratelli’, Giovanni Guglielmucci nuovo direttore sanitario

Come scrive ntr24.tv: L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, comunica che a ... Giovanni Guglielmucci subentra ad Adriana Sorrentino, Direttore Sanitario dal 01.12. ...

PELLEGRINAGGIO DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIOSANITARI SANNITI NELLA BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE