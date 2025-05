Fan di Amici a rapporto! C’è anche Nicolò nel disco di debutto di TrigNO VIDEO

Appassionati di Amici, attenzione! Nel disco di debutto di TrigNO, c’è una sorpresa speciale: una cover con Nicolò Filippucci. Il cantante ha spiegato il motivo di questa collaborazione, rendendo il progetto ancora più interessante per i fan. Scopriamo insieme i dettagli e il video esclusivo, un’occasione unica per i follower del talent e non solo!

Nell'EP di TrigNO è presente la cover con Nicolò Filippucci e il cantante ha spiegato il motivo.

