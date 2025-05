Famosa influencer si scaglia contro il Papa | Sono atea e anticlericale ecco di chi si tratta

Una nota influencer, atea e anticlericale, critica duramente il nuovo Papa Leone XI, esprimendo forte disappunto per le sue posizioni. La sua opposizione riflette le sue convinzioni personali e il suo spirito critico verso la Chiesa. La sua voce si aggiunge al dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra opinioni personali e autoritĂ religiosa. Nel frattempo, altre opinionisti si scagliano contro serie TV come "Mare Fuori", ritenendola inadatta ai giovani.

Come volevasi domostrare, la posizione del nuovo Papa Leone XIV in merito alle coppie omosessuali ha scatenato non poche reazioni, spesso indignate. Sulla chiusura del Pontefice anche una famosa infuencer ha espresso le sue critiche, spiegando anche le motivazioni del suo essere atea e anticlericale.

