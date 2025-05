Fagiolina del Lago Trasimeno | una riscoperta della tradizione gastronomica

La Fagiolina del Lago Trasimeno, una antica leguminosa tradizionale, sta vivendo una rinascita grazie alla riscoperta della gastronomia locale. Grazie ai terreni fertili e al clima mite della zona, questa varietà rischiava di scomparire, ma ora è tornata a essere valorizzata, contribuendo alla conservazione delle tradizioni culinarie dell’area e alla promozione del patrimonio agricolo del Lago Trasimeno.

Il Lago Trasimeno, da sempre noto per le sue produzioni agricole grazie al clima mite e ai terreni fertili, sta assistendo alla rinascita di un’antica tradizione culinaria: la Fagiolina del Lago. Un tempo diffusa nella zona, questa leguminosa ha rischiato di scomparire, ma grazie al riconoscimento come Presidio Slow Food, sta vivendo una nuova giovinezza. La Fagiolina è una varietà locale di fagiolo, scientificamente chiamata “vigna unguiculata”, le cui origini si trovano in Africa. Fu apprezzata fin dall’antichità dagli Egiziani, che la utilizzavano come merce di scambio, e poi esportata in Grecia e nei paesi mediterranei, trovando sulle rive del Trasimeno il suo habitat ideale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fagiolina del Lago Trasimeno: una riscoperta della tradizione gastronomica

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Trasimeno, la nuova 'isola' del lago per combattere i chironomidi

Al centro del Lago Trasimeno nasce Isola B, una nuova iniziativa per combattere i fastidiosi chironomidi.

Interventi sul lago, sbloccati i lavori. Un milione di euro per il Trasimeno

La Giunta regionale ha approvato uno schema attuativo che sblocca i lavori sul lago e assegna un milione di euro al Trasimenoe.

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura

Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fagiolina del Lago Trasimeno: una riscoperta della tradizione gastronomica

Scrive laprimapagina.it: Il Lago Trasimeno, da sempre noto per le sue produzioni agricole grazie al clima mite e ai terreni fertili, sta assistendo alla rinascita di un'antica ...

Lago Trasimeno, una catastrofe ecologica

Scrive msn.com: Oggi il Lago Trasimeno è privo di vita vegetale, ad eccezione del Phragmitetum vulgaris; esso è ridotto ad una vasca di acqua inquinata di cui è difficile prevedere il recupero.

Lago Trasimeno, è crisi senza precedenti: "Interventi straordinari per salvarlo"

msn.com scrive: (Adnkronos) - E' allerta per il livello del Lago Trasimeno. "Il lago Trasimeno sta attraversando una crisi senza precedenti: il livello è sceso a -154 cm rispetto allo zero idrometrico ...

Puntata del 30/6/19 – 1° parte – SULLE SPONDE DEL TRASIMENO