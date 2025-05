Fagioli Fiorentina riscatto automatico dopo la qualificazione in Conference League | lascia definitivamente la Juve per queste cifre

Nicolò Fagioli è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, grazie al riscatto automatico scattato dopo la qualificazione della squadra in Conference League. La notizia, riportata da JuventusNews24, segna un importante cambiamento per il centrocampista, che lascia definitivamente la Juventus. Scopriamo tutti i dettagli e le cifre di questa operazione che ha sorpreso i tifosi e il panorama calcistico italiano.

Fagioli Fiorentina, riscatto automatico dopo la qualificazione in Conference League: tutti i dettagli e le cifre. Nicolò Fagioli è definitivamente un giocatore della Fiorentina. Il verdetto dopo la clamorosa qualificazione dei Viola in Conference League all'ultima giornata di campionato ai danni della Lazio. Il centrocampista lascia quindi la Juve, dopo che negli scorsi giorni si era parlato di un possibile ritorno, per 13,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e un contratto fino al 2029. Futuro delineato per l'ormai ex bianconero.