Fabregas della discordia la Roma ci spera ancora | le sue parole uno spiraglio?

Fabregas della discordia riaccende la speranza della Roma, che sogna ancora la Champions League. Le parole del giocatore lasciano uno spiraglio, mentre il Torino si avvicina alla notte decisiva. La Roma, con pochi punti e dritte speranze, punta a vincere e sperare nel passo falso della Juventus. Dopo settimane di incertezze, il lavoro di Ranieri emerge come un miracolo, e da lunedì si guarda avanti per il futuro.

Il Torino fra poche ore per provare a materializzare il sogno Champions League, impensabile fino a poco tempo fa. Alla Roma serve vincere e sperare in un passo falso della Juventus a Venezia, e comunque andrà ciò che Ranieri ha costruito in pochi mesi ha dell’incredibile. Da lunedì spazio al futuro, ancora incerto sotto tanti punti di vista, a cominciare da un allenatore scelto, come confermato dallo stesso Sir Claudio, ma ancora tenuto nascosto dai Friedkin. Non resta che azzardare ipotesi, e se fosse quel Fabregas accantonato un po’ troppo presto? Nelle ultime settimane la notizia che la permanenza al Como fosse alla fine la via che lo spagnolo si accingeva a prendere, ma al termine della gara persa 0-2 contro l’Inter le sue parole sembrano lasciare uno spiraglio: “Lo ripeto, non è importante se resto o meno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fabregas della discordia, la Roma ci spera ancora: le sue parole uno spiraglio?

