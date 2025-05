Fabo in missione | la finale è all’orizzonte Treviglio Brianza l’ostacolo più difficile

Fabo in missione, la finale è all’orizzonte a Treviglio Brianza, con l’ostacolo più difficile davanti. Il ricordo della finale persa contro Avellino riaffiora nella mente degli Herons, ancora tormentata dalla delusione. Tuttavia, dopo la vittoria in Gara-5 contro Omegna, cresce la speranza di rivedere quel traguardo, trasformando il passato doloroso in una nuova, entusiasmante avventura verso il sogno finale.

Il ricordo della finale persa contro Avellino è tornato a farsi vivo in casa Herons. Probabilmente, vista la scottatura presa, non se ne è mai andato. Ma subito dopo gara-5 vinta contro Omegna, è impossibile non credere che chi ha vissuto qualla delusione non abbia pensato che per tornare sul luogo del delitto è necessario compiere solo un altro passo. Solo per modo di dire, perché la Fabo per riassaporare il gusto di una finale playoff dovrà fare fuori la testa di serie numero 1 del suo tabellone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabo in missione: la finale è all’orizzonte. Treviglio Brianza l’ostacolo più difficile

