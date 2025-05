F1 Vasseur mette in guardia tutti | l’annuncio è arrivato dopo il podio di Leclerc

Dopo il recente podio di Charles Leclerc a Monte Carlo, il team principal Ferrari, Fred Vasseur, ha lanciato un monito a tutti in vista del GP di Spagna. Con l’attenzione alta, Vasseur chiarisce la situazione attuale della scuderia, sottolineando l'importanza della prossima gara al circuito di Catalogna. Le sue parole potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro della Ferrari in questo campionato di Formula 1.

Il team principal Ferrari chiarisce la situazione in vista del GP di Spagna, attenzione alle sue parole. Si chiude il weekend di gara di Formula 1 a Monte Carlo e adesso si punta l'orologio per il prossimo appuntamento, previsto per domenica prossima in Spagna, nel circuito di Catalogna. Charles Leclerc termina la gara al secondo posto in mezzo alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, al termine di un Gran Premio complesso per via delle due soste obbligatorie. Tante le strategie messe in campo, e tante le grosse possibilità di anche le difficoltà del monegasco che alla fine deve arrendersi e "accontentarsi" del secondo gradino del podio nonostante il passo gara più veloce di quello del britannico per diversi giri...

