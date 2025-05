F1 Oscar Piastri | Podio importante per il Mondiale proverò a reagire la prossima settimana

Nel Gran Premio di Monaco 2025, Lando Norris ha trionfato in una gara avvincente, conquistando una vittoria fondamentale per il suo cammino nel Mondiale di F1. Con 78 giri da affrontare e due pit stop obbligatori, la competizione si è intensificata fino alla fine, con Charles Leclerc della Ferrari pronto a colmare il divario. Oscar Piastri, in cerca di riscatto, si prepara a reagire nella prossima tappa del campionato.

Al termine dei 78 giri previsti Lando Norris ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Monaco 2025, ottavo appuntamento del Mondiale F1. Al termine di una gara tiratissima, con l’obbligo dei due pit stop, il britannico ha dovuto, negli ultimi giri, guardarsi le spalle dalla Ferrari di Charles Leclerc che ha messo molta pressione alla sua McLaren. Seconda posizione proprio per il monegasco (+3.131) che fino alla fine ha provato ad indurre all’errore il vincitore del GP, al suo primo successo nel Principato. Terza l’altra McLaren di Oscar Piastri (+3.658) che mantiene la leadership del Mondiale per sole 3 lunghezze... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Podio importante per il Mondiale, proverò a reagire la prossima settimana”

