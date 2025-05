F1 oggi in tv GP Monaco 2025 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Oggi, domenica 25 maggio, si disputa il GP di Monaco 2025, ottavo appuntamento del mondiale di F1. La gara, prevista alle ore 15:00, si svolge sul celebre circuito cittadino del Principato. L’evento promette fino all’ultimo minuto spettacolo e incertezza. La trasmissione è visibile in diretta su Sky e TV8, con approfondimenti e streaming disponibili. La gara di Monaco è sempre uno degli appuntamenti più affascinanti e imprevedibili del campionato di F1.

Oggi, domenica 25 maggio, andrà in scena il GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre circuito cittadino del Principato si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00  e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. È nota infatti la difficoltà sulle vie monegasche di concretizzare dei sorpassi per l’elevato rischio di provocare un incidente. Anche per questa ragione, è stata imposta una regola speciale per questo week end, ovvero l’obbligo della doppia sosta per fare in modo che le squadre possano attuare delle strategie anche particolari nel corso della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it