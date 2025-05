F1 oggi | a Monaco vince Norris davanti a un commovente Leclerc Verstappen prova la ‘magata’ La nuova classifica piloti

Il Gran Premio di Monaco del 25 maggio 2025 ha regalato emozioni indimenticabili, con Lando Norris che trionfa sotto il sole del Principato, interrompendo un’attesa lunga 17 anni per la McLaren. Charles Leclerc, imperdibile nella sua corsa, ha dato il massimo per insidiare il leader, mentre Max Verstappen ha tentato la "magata" per tornare in gioco. Scopriamo insieme la nuova classifica piloti dopo questa epica gara.

Monaco 25 maggio 2025 - Parte dalla pole, gestisce la prima staccata e i rivali con un ritmo forsennato e nel finale si protegge con classe dall'assalto di Leclerc. Lando Norris vince con merito il Gran Premio di Monaco, andando a terminare il digiuno McLaren nel Principato, che durava dal 2008, quando a vincere fu Hamilton. Il pilota Ferrari lotta come un leone, ma non riesce a passare il rivale e chiude secondo, davanti a Piastri. Verstappen accende la gara nel finale con una strategia estrema, ma non paga e conclude solo quarto la gara, davanti a Hamilton. Questi cinque per altro sono gli unici piloti a concludere il GP a pieni giri, tuti gli altri doppiati, creando una netta separazione tra chi ha dominato e chi inseguito... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 oggi: a Monaco vince Norris davanti a un commovente Leclerc. Verstappen prova la ‘magata’. La nuova classifica piloti

Approfondisci con questi articoli

F1 oggi in tv, GP Monaco 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 23 maggio, inizia il weekend del GP di Monaco 2025, ottava tappa del Mondiale di F1. Sul circuito di Montecarlo, prove libere e qualifiche ci terranno compagnia, con orari in streaming su Sky e TV8.

F1 oggi in, GP Monaco 2025: orari prove libere, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 23 maggio, inizia il weekend del GP di Monaco 2025, ottava tappa del Mondiale di F1. Sul circuito cittadino di Montecarlo, prove libere e qualifiche saranno fondamentali per definire i favoriti.

F1 oggi in tv, GP Monaco 2025: orari FP3 e qualifiche, streming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 24 maggio, il weekend del GP di Monaco 2025 entra nel vivo con FP3 e qualifiche, trasmesse in streaming e in TV su Sky e TV8.

Su questo argomento da altre fonti

F1 oggi: a Monaco vince Piastri davanti a un commovente Leclerc. Verstappen prova la ‘magata’. La nuova classifica piloti

Lo riporta msn.com: Montecarlo, il britannico gestisce magistralmente la gara dagli attacchi rivali, il monegasco ci prova fino alla fine. Sul podio anche il leader del Mondiale Norris. Quinto Lewis Hamilton dietro all’o ...

F1, Gp Monaco: vince Norris, secondo Leclerc

Riporta msn.com: Lando Norris ha vinto il Gp Monaco a Montecarlo di Formula 1 davanti a Charles Leclerc, che ha insidiato fino alla fine il britannico, bravo a restare lucido negli ultimi giri di una corsa tiratissima ...

F1, Norris non sbaglia e vince il GP di Monaco davanti a Leclerc. 3° Piastri, Mondiale apertissimo

Segnala oasport.it: Lando Norris completa l'opera e vince il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Secondo successo dell'anno (il ...

Charles Leclerc’s Monza Win (Leo’s Version) ??