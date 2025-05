F1 Monaco successo per Norris | sorride anche la Ferrari

Nel GP di Monaco del 2025, Lando Norris conquista una vittoria emozionante, mentre la Ferrari risponde positivamente dopo momenti difficili. La gara, caratterizzata da sorpassi avvincenti e tensione, ha visto le prime due file rispettare le posizioni finali. Tra curve mozzafiato e strategia, il trionfo di Norris illumina il prestigioso circuito di Montecarlo, riportando entusiasmo tra i tifosi e confermando la competitività della storica scuderia italiana.

A vincere la tradizionale sfida di Monaco nel 2025 è Norris, ma la Ferrari si difende dopo le difficoltà delle ultime settimane. È stata una gara ricca di emozioni quella andata in scena oggi a nel GP di Monaco. Le prime due file, tuttavia, sono state confermate nelle posizioni finali. A trionfare è stato Lando Norris, che porta a casa la sua sesta vittoria in Formula 1, la prima a Monte Carlo. Il pilota britannico è riuscito a resistere alla pressioni imposte da Charles Leclerc, reduce comunque da un’ottima prova. Il monegasco ha avuto la meglio su Oscar Piastri, pressoché anonimo durante tutta la gara... 🔗 Leggi su Sportface.it

F1, Norris conquista il GP di Monaco, Leclerc secondo con la Ferrari. Terzo Piastri, quinto Hamilton. Cosa è successo

Lando Norris ha conquistato una spettacolare vittoria al GP di Monaco, l'ottavo appuntamento della stagione di Formula 1.

F1, GP Monaco 2025: vince la noia, il successo va a Norris che partiva dalla pole

Il Gran Premio di Monaco 2025 si rivela deludente: le due soste obbligatorie non bastano a garantire spettacolo. Norris vince su Leclerc.

F1, Norris conquista il GP di Monaco, Leclerc secondo con la Ferrari. Terzo Piastri, quinto Hamilton.

Seconda vittoria stagionale per Lando Norris, che conquista il suo primo GP di Monte Carlo della carriera. Per lui 25 punti pesanti che lo portano a sole 3 lunghezze di distacco dal leader della classifica.

GP Monaco F1: Norris vince una gara già decisa al sabato | Ottimo Leclerc 2

Lando Norris conquista Monte Carlo: il pilota della McLaren parte dalla pole position e gestisce alla perfezione ogni giro fino alla bandiera a scacchi.

