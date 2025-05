F1 Lewis Hamilton | Un risultato deludente a Montecarlo

Il Gran Premio di Monaco del 2025 ha riservato a Lewis Hamilton un risultato al di sotto delle aspettative. Il pilota britannico, originariamente qualificatosi in quarta posizione, ha concluso la gara al quinto posto, una delusione che ha segnato il suo weekend. La situazione è stata complicata da una penalità per impeding, inflitta durante le qualifiche, che ha influenzato le sue possibilità di competere per il podio.

Un quinto posto che non soddisfa Lewis Hamilton, al termine del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota britannico della Ferrari aveva terminato con uno spirito molto diverso le qualifiche (quarta posizione), ma poi la penalità comminatagli per impeding ai danni dell’olandese Max Verstappen è costata tre posizioni in griglia. Ha iniziato dalla settima casella il britannico e la sua gara ne è stata condizionata: “ Ieri eravamo quarti, il che almeno è un aspetto positivo, ma è frustrante essere stati messi fuori gioco da una penalità “, ha commentato Hamilton al termine del GP... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Un risultato deludente a Montecarlo”

