F1 la Ferrari saluta Montecarlo con un podio e rinnovata fiducia Tutto ruoterà attorno a Barcellona

La Ferrari conclude il Gran Premio di Monaco con un podio che risveglia la fiducia della scuderia, mentre la mente è già rivolta verso Barcellona. Charles Leclerc rimpiange un’opportunità svanita, mentre Lewis Hamilton affronta una giornata più tranquilla in pista. Questo ottavo round del Mondiale di Formula Uno 2025 segna un momento cruciale per la scuderia di Maranello, desiderosa di riprendere slancio nella stagione.

Charles Leclerc si mangia le mani. Lewis Hamilton vive una giornata in ufficio. Si può riassumere in questo modo la giornata della Ferrari al termine dl Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Principato la scuderia di Maranello ha vissuto una gara solida, una delle migliori della stagione. I presagi ad inizio weekend erano ben poco incoraggianti, invece la pista del Principato ha smentito tutto. La gara di Montecarlo ha visto il successo di Lando Norris che ha preceduto un ottimo Charles Leclerc per 3.1 secondi, mentre completa il podio il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 3... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la Ferrari saluta Montecarlo con un podio e rinnovata fiducia. Tutto ruoterà attorno a Barcellona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: la Ferrari deve trovare una soluzione al giro secco a Montecarlo

Benvenuti alla diretta live del GP di Monaco 2025, un appuntamento imperdibile del Mondiale di Formula 1.

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: la Ferrari spera in un guizzo a Montecarlo. Si parte alle 13.30

Benvenuti alla diretta live del Live F1 GP Monaco 2025! La Ferrari spera in un colpo di scena a Montecarlo, con il via alle 13:30.

F1, squillo Ferrari a Montecarlo: Leclerc il più veloce nelle FP1. Indietro Antonelli e Hamilton

Charles Leclerc domina le FP1 a Montecarlo, segnando il miglior tempo tra le strade tortuose di casa e lasciando indietro Hamilton e Antonelli.

Ne parlano su altre fonti

F1, la Ferrari saluta Montecarlo con un podio e rinnovata fiducia, ma ora tutto ruoterà attorno a Barcellona

oasport.it scrive: Charles Leclerc si mangia le mani. Lewis Hamilton vive una giornata in ufficio. Si può riassumere in questo modo la giornata della Ferrari al termine dl ...

F1, Norris conquista il GP di Monaco, Leclerc secondo con la Ferrari. Terzo Piastri, quinto Hamilton

Come scrive msn.com: Leclerc molla l'osso e Norris percorre in serenità gli ultimi chilometri andando a vincere davanti a Leclerc Piastri Verstappen Hamilton, Hadjar Ocon Lawson Albon e Sainz, questi i ...

F1 LIVE GP Monaco, segui la gara in diretta: Ferrari sogna a casa di Leclerc

Secondo autosprint.corrieredellosport.it: (MONTECARLO, PRINCIPATO DI MONACO) Charles Leclerc ha sfiorato la pole position nelle qualifiche di Monaco, ottavo appuntamento della stagione 2025 della Formula 1, e ora il pilota monegasco sogna il ...

F1 Monaco Monte Carlo Grand Prix finale Salute