F1 GP Monaco le strategie di gara | domenica caotica nel Principato

Il Gran Premio di Monaco 2025 si presenta come una delle gare più intense e imprevedibili degli ultimi anni. Tra strategie di gara complesse e una domenica ricca di colpi di scena, i piloti dovranno affrontare un circuito storico e spettacolare, circondato da lusso e tensione. Con condizioni meteo variabili e decisioni cruciali da parte dei team, questa corsa promette emozioni forti sul scalino più prestigioso del mondiale di F1.

Monaco, 25 maggio 2025 - Il Gran Premio di Monaco di quest'anno sarà diverso da quello a cui siamo abituati. Di fronte agli yacht e alle navi da crociera ormeggiate al largo della Costa Azzurra, tra le vie contorniate dai lussuosi palazzi monegaschi e, soprattutto, con le monoposto che sfrecciano a velocità folli sempre a pochi centimetri dai guardrail, la Formula 1 vivrà una domenica di palpitazioni. La tappa monegasca regala sempre sensazioni particolari, dal gusto un po' retrò, per quella che è la gara più iconica e tra le più discusse, nel bene o nel male, di ogni mondiale del Circus. Il sabato è sempre stato la punta di diamante del week-end di Montecarlo, per via della sessione di qualifica più pazza e da cardiopalma che ci sia, ma quest'anno, complice lo zampino della FIA, la corsa domenicale potrebbe persino superare lo spettacolo a cui abbiamo assistito nella giornata di ieri.

