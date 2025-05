F1 Gp di Montecarlo | Norris vince davanti a Leclerc Piastri ed Hamilton

Nel prestigioso Gran Premio di Montecarlo, Lando Norris ha conquistato una straordinaria vittoria, precedendo Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton. Con una pole position impressionante di 1'09"954, Norris ha dimostrato il suo talento su un circuito iconico, lasciando Leclerc a soli 109 millesimi di distanza. Piastri e Hamilton hanno completato un podio emozionante, segnando un'importante giornata per la McLaren e per la Formula 1.

Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gp di Montecarlo, con il tempo di 1'09"954, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, staccato 109 millesimi. Terza piazza per l'altra McLaren di Oscar Piastri, a 175 millesimi. Completa la seconda fila l'altra rossa di Lewis Hamilton, a oltre quattro decimi (+0"428). Per il pilota britannico si tratta della seconda pole stagione, la prima nel Principato. Quinta piazza per la Red Bull di Max Verstappen, segue la Racing Bulls di Isack Hadjar, sesto per appena un millesimo davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso. Completano la top ten Completano la top ten Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams)... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - F1, Gp di Montecarlo: Norris vince davanti a Leclerc, Piastri ed Hamilton

Argomenti simili trattati di recente

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara

Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Norris parte forte nella FP2, Ferrari a lavoro sull’assetto

Segui la diretta del GP dell'Emilia Romagna 2025, con Lando Norris che impressiona nella FP2, segnando un tempo fulmineo di 1:15.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Hamilton cresce, Piastri e Norris precedono Russell

Segui in diretta il GP dell'Emilia Romagna 2025, dove la battaglia continua in pista! Hamilton avanza, mentre Piastri e Norris si posizionano davanti a Russell.

Su questo argomento da altre fonti

F1, Gp Monaco: vince Norris, secondo Leclerc

Segnala msn.com: Lando Norris ha vinto il Gp Monaco a Montecarlo di Formula 1 davanti a Charles Leclerc, che ha insidiato fino alla fine il britannico, bravo a restare lucido negli ultimi giri di una corsa tiratissima ...

F1 Gp Monaco diretta LIVE: pit stop per tutti, Norris davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton sale di 2 posizioni

Da sport.virgilio.it: Il racconto in diretta del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montecarlo. Sono previsti 78 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 25 maggi ...

F1 GP Monaco | Norris conferma la legge di Monte Carlo: resiste a Leclerc e vince nel Principato [RISULTATI]

Come scrive msn.com: F1 GP Monaco - E' andata esattamente come in molti si aspettavano: al termine del 72 giri sul tracciato di Monte Carlo, Lando Norris ha ottenuto la seconda affermazione della stagione al volante della ...

MONACO LAP RECORD! Lando Norris' Pole Lap | 2025 Monaco Grand Prix | Pirelli