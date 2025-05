F1 Frederic Vasseur | Tutto sommato un buon risultato per la Ferrari Pensiamo alla Spagna

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, può ritenersi soddisfatto dopo il Gran Premio di Monaco del 2025. Con un quarto e un quinto posto, la Scuderia ha dimostrato di avere un passo competitivo, grazie al secondo posto di Charles Leclerc, che ha brillato sul circuito cittadino. Nonostante la supremazia di Lando Norris e della McLaren, la Ferrari continua a costruire una solida reputazione in questo campionato.

Un quarto e quinto posto per la Ferrari a Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, il monegasco Charles Leclerc ha conquistato la piazza d'onore, alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la top-5, molto condizionato dalla penalità di tre posizioni in griglia di ieri per impeding nei confronti dell'olandese Max Verstappen (Red Bull), giunto quarto quest'oggi. A fare il punto della situazione è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: " Tutto sommato, sono contento del risultato. Giovedì avremmo messo la firma su questo secondo posto di Charles...

