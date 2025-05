Ex vincitore de L’Isola dei Famosi sputa nel piatto dove ha mangiato? Non la rifarei ecco chi è

Un ex vincitore de L’Isola dei Famosi svela di aver ripensamenti sulla sua partecipazione, confessando di aver “sputato nel piatto dove ha mangiato”. Il suo pentimento è forte: non rifarebbe l’esperienza di naufrago. Chi è questo personaggio che ora si mostra critico? Scopriamo i dettagli di questa confessione e le ultime novità dalla nuova stagione del reality.

Un ex vincitore de L’Isola dei Famosi confessa il suo pentimento per aver partecipato al reality. Chi è questo personaggio che non rifarebbe l’esperienza da naufrago? Leggi anche: Ma avete sentito cosa ha detto Adinolfi a L’Isola dei Famosi? Stavolta l’ha sparata grossa! Torna L’Isola dei Famosi e gli appassionati del noto reality, giunto ormai alla 19esima edizione, iniziano ad appassionarsi alle dinamiche dei naufraghi sbarcati sull’isola in Honduras. Nel frattempo c’è un ex vincitore del programma che ha deciso di rivelare alcuni dettagli inediti della sua esperienza, confessando qualcosa di incredibile! View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) Una verità ingrata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ex vincitore de L’Isola dei Famosi sputa nel piatto dove ha mangiato? «Non la rifarei», ecco chi è

Isola, ex vincitore dopo anni rivela: "Non la rifarei. Sceneggiatura? Ecco la verità"

Nelle ultime settimane, l'Isola dei Famosi ha riacceso l'interesse del pubblico con la sua 19esima edizione, condotta da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista.

