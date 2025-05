Ex Rho-Monza a Paderno Legambiente denuncia | Gli alberi dove sono?

Legambiente denuncia la mancanza di mitigazioni ambientali a Paderno Dugnano, legate all'autostrada A52 (ex Rho-Monza). Dopo dieci anni di attese e ostacoli, nel luglio 2022 si sperava in un’accelerazione. Tuttavia, le criticità persistono, e gli alberi lungo il percorso non sono ancora stati tutelati o segnalati, evidenziando il ritardo nelle azioni di tutela ambientale e il bisogno di interventi concreti per preservare il patrimonio arboreo.

Paderno Dugnano (Milano) – Paderno Dugnano resta in attesa delle mitigazioni ambientali, che avrebbe dovuto portare con sĂ© l’autostrada A52 (ex Rho-Monza). Un progetto che cammina faticosamente sul suo percorso ormai da 10 anni. Nel luglio del 2022 sembrava che l’iter fosse arrivato finalmente alla conclusione. Invece, sono passati altri 3 anni. “A novembre 2023 avevamo ricevuto indicazioni che le piantumazioni avrebbero avuto inizio nell’autunno 2024, avendo Serravalle giĂ acquistato gli alberi a pronto effetto nell’autunno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Rho-Monza a Paderno, Legambiente denuncia: “Gli alberi dove sono?”

Scopri altri approfondimenti

Legambiente, in Italia 6.979 ecoreati negli ultimi 10 anni: i dati

Negli ultimi dieci anni, Legambiente ha registrato in Italia 6.979 ecoreati, con una preoccupante media di un illecito ogni tre verifiche.

Paderno Dugnano, i Testimoni di Geova vendono l’immobile alla comunità islamica: “Ma non sarà una moschea”

A Paderno Dugnano, l'immobile di via Meda 11, precedentemente di proprietà dei Testimoni di Geova, è stato venduto alla comunità islamica, che vi stabilirà una nuova casa della cultura musulmana.

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta''

A Paderno d'Adda si prospetta un'emergenza: il ponte San Michele, simbolo della zona, rischia di diventare inagibile entro il 2030.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Progetto di rinascita dell’ex Hupac. Legambiente lancia la proposta:: "Un parco nell’area dismessa"

Come scrive msn.com: ora a richiamare l’attenzione sull’ex scalo merci è il circolo di Legambiente.

Paderno: con Legambiente Merate l’incontro “I costi nascosti della carne”

Scrive msn.com: PADERNO D’ADDA – “I costi nascosti della carne”: è l’eloquente titolo dell’incontro in programma venerdì 28 febbraio a Cascina Maria. Promossa dal neonato circolo di Legambiente ...

Rho-Monza, quarta sera di "pentolata"