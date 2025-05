Ex calciatori in campo al Viola Park per sostenere la Fondazione Careggi

Ex calciatori si sfideranno al Viola Park per un nobile scopo. Firenze, 25 maggio 2025 - 'Careggi gioca in Viola' è l'iniziativa di beneficenza promossa da Nigro Costruzioni e dalla Fondazione Careggi, guidata da Jacopo Nori Cucchiari. Con il supporto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, l'evento mira a raccogliere fondi per supportare importanti progetti sanitari, unendo sport e solidarietà in una giornata di festosa competizione.

Firenze, 25 maggio 2025 - 'Careggi gioca in Viola'. È il titolo dell'iniziativa di beneficenza organizzata dalla Nigro Costruzioni e della Fondazione Careggi presieduta da Jacopo Nori Cucchiari, con il supporto della Direzione dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria, per raccogliere fondi in favore dell'Ospedale fiorentino. A sostenere l'iniziativa anche Banco Fiorentino, i soci Conad di Firenze, e Vangi. L'appuntamento, con la partecipazione di Regione Toscana, è per il 5 giugno, dalle 17.30 fino a serata inoltrata, al Viola Park. Qui, nella casa della Fiorentina, si disputerà un quadrangolare benefico, di calcio a 7, fra una formazione di ex calciatori professionisti, il Cral di Careggi, il Fiesole Calcio e Palazzo Vecchio Fc...

