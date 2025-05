Evra lancia un messaggio alla Juve | Figure come me o Del Piero dovrebbero entrare in società

Patrice Evra, ex terzino della Juventus, lancia un appello alla dirigenza bianconera: figure emblematiche come la sua e quella di Alessandro Del Piero dovrebbero tornare in società. In occasione del Gran Premio di Formula 1 a Monaco, Evra sottolinea l’importanza di valorizzare queste esperienze nel futuro della Juventus, evidenziando il ruolo chiave che possono avere nel rilancio del club.

Evra non ha dubbi: il futuro societario della Juventus passa dal ritorno di due figure fondamentali, tra cui la sua e quella di Del Piero Patrice Evra lancia un messaggio forte e chiaro alla Juve. Presente a Monaco per assistere al GP di Formula 1, l'ex terzino bianconero si è autocandidato per tornare da Madama

Evra lancia un messaggio alla Juve: «Figure come me o Del Piero dovrebbero entrare in società». La candidatura per un ritorno in bianconero manda in visibilio i tifosi

Patrice Evra lancia un messaggio alla Juventus: figure come lui e Del Piero dovrebbero entrare nella società.

