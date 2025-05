Evade tasse per oltre 183mila euro | imprenditore indagato

Un imprenditore di Portico di Caserta di 53 anni è indagato per aver evaso oltre 183mila euro di IVA. Il pubblico ministero Vincenzo Quaranta ha chiuso le indagini preliminari e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio, mettendo sotto accusa il rischio di un procedimento penale per evasione fiscale. L’iniziativa fa parte di un’ampia attività di contrasto all’evasione tributaria condotta dalle autorità.

Un imprenditore di Portico di Caserta, C.I. di 53 anni, rischia di finire sotto processo per aver evaso l’iva. Il pubblico ministero Vincenzo Quaranta, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha chiuso le indagini preliminari ed ora si prepara a invocare il rinvio a giudizio. Secondo... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Evade tasse per oltre 183mila euro: imprenditore indagato

