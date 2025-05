Evade dai domiciliari e tenta di nascondersi tra le auto | fermato ed arrestato

Un uomo di 47 anni, con precedenti penali, è stato catturato dai carabinieri di Catania dopo aver tentato di evadere dai domiciliari e nascondersi tra le auto di via Dusmet. Intorno all’1:20, durante un normale servizio di controllo, i militari lo hanno sorpreso mentre cercava di sfuggire. L'uomo è stato arrestato per evasione e falsa attestazione sull’identità personale, ponendo fine al suo tentativo di fuga.

Un uomo di 47 anni con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania per evasione e falsa attestazione sull'identità personale. Intorno all'1 e 20 di notte, durante un servizio di controllo in via Dusmet, una pattuglia ha notato un individuo che tentava di.

