Eurogol di Alberto Costa annullato dal VAR | Venezia-Juventus nel caos

Il match tra Venezia e Juventus si preannuncia teso e spettacolare, ma i primi minuti si trasformano rapidamente in un colpo di scena. Un eurogol di Alberto Costa viene annullato dal VAR, scatenando il caos sugli spalti e in campo. Allo stadio Pierluigi Penzo, ogni istante conta, con i bianconeri pronti a dare tutto in questo ultimo atto della stagione, mentre il Venezia cerca di sfruttare ogni opportunitĂ .

Ecco cosa è accaduto all'inizio della partita dello stadio Pierluigi Penzo, dove si sta svolgendo l'ultimo atto della stagione: protagonisti il bianconero E' successo davvero di tutti nei primi cinque minuti di Venezia-Juventus. Ci si gioca davvero tanto allo Stadio Pierluigi Penzo, con i bianconeri che hanno bisogno di una vittoria per blindare la qualificazione in Champions League. I padroni di casa, invece, sognano ancora la salvezza. Eurogol di Alberto Costa annullato dal VAR: Venezia-Juventus nel caos (LaPresse) – Calciomercato.it Così sono gli uomini di Eusebio Di Francesco a passare in vantaggio dopo due giri d'orologio...

