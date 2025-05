Eurodeputata sventola la bandiera della Palestina al Giro d’Italia | i carabinieri la identificano

Durante il passaggio del Giro d'Italia, l’eurodeputata di Europa Verde Cristina Guarda ha esposto la bandiera della Palestina, suscitando polemiche. Fermata e identificata dai carabinieri, ha spiegato di aver agito come cittadina e politica, sottolineando di aver semplicemente espresso il proprio pensiero. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione e le tensioni politiche legate alla questione palestinese.

L'eurodeputata di Europa Verde, Cristina Guarda, è stata fermata dai carabinieri dopo aver esposto la bandiera della Palestina al passaggio del Giro d'Italia. "Facevo il mio, da essere umano, cittadina e politica", ha denunciato sui social. "Hanno fatto un po' più del proprio dovere, identificandomi solo dopo avermi chiesto che bandiera sventolassi", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Eurodeputata sventola la bandiera della Palestina al Giro d’Italia: i carabinieri la identificano

Altri articoli sullo stesso argomento

Bandiera della Palestina "fatta rimuovere per il Giro d'Italia". La questura di Bari: "Ripiegata spontaneamente"

A Putignano, in provincia di Bari, la questura ha suscitato forti polemiche rimuovendo la bandiera della Palestina da un balcone, in occasione del Giro d'Italia.

In Calabria sventola la prestigiosa Bandiera Blu: tra le 23 spiagge più belle, tre sono nel Reggino

In Calabria, la Bandiera Blu sventola su 23 spiagge di straordinaria bellezza, di cui tre nel reggino.

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel: sventola bandiera palestinese

All'Eurovision Song Contest, la cantante israeliana Yuval Raphael ha affrontato una reazione mista dal pubblico, con fischi e bandiere palestinesi sventolate in segno di protesta.

Su questo argomento da altre fonti

Identificata dai carabinieri per aver esposto la bandiera della Palestina: perchè?

Segnala altovicentinonline.it: RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Subito il dopo il passaggio del Giro d’Italia nel mio paese, sono stata identificata dai Carabinieri per aver esposto una bandiera della Palestina. Mi trovavo all’interno del ...

Cristina Guarda mostra una bandiera della Palestina mentre passa il Giro d'Italia e viene identificata: «Perché? Era solo un atto di solidarietà»

ilgazzettino.it scrive: LONIGO (VICENZA) - Una bandiera della Palestina esposta lungo la strada a Lonigo, nel Vicentino, durante il passaggio del Giro d'Italia, mentre si trovava su un terreno di proprietà ...

Eurodeputata di Europa Verde identificata dai carabinieri per aver esposto una bandiera palestinese mentre passava il Giro

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Cristina Guarda, ex consigliere regionale del Veneto, ha dovuto esibire la carta d’identità. "Perché occupare così le forze dell'ordine?" ...

La bandiera palestinese sventola all'Onu