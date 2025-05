Euphoria 3 Sydney Sweeney promette una stagione completamente folle

Euphoria 3, con Sydney Sweeney, promette una stagione totalmente fuori di testa. Le riprese sono attualmente in corso, dopo lunghi ritardi, e l’attrice ha anticipato ai fan cosa aspettarsi: una stagione intensa e piena di sorprese. Dopo un’attesa finisce, la serie cult di HBO si prepara a tornare con nuove storie e colpi di scena che lasceranno senza fiato gli spettatori.

Le riprese dei nuovi episodi di Euphoria sono attualmente in corso e Sydney Sweeney ha anticipato ai fan cosa aspettarsi dalla prossima, folle stagione. Dopo una lunga attesa e numerosi ritardi, Euphoria è finalmente tornata in produzione. La terza stagione dell'acclamata serie HBO è ora in fase di produzione, e una delle protagoniste più amate, Sydney Sweeney, ha offerto un primo sguardo su ciò che ci aspetta nel nuovo capitolo del teen drama. In un'intervista rilasciata alla rivista Empire, l'attrice - attualmente impegnata sul set - ha parlato del legame profondo con il suo personaggio, Cassie, e ha lasciato intendere che i nuovi episodi saranno ancora più intensi e imprevedibili rispetto al passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Euphoria 3, Sydney Sweeney promette una stagione "completamente folle"

