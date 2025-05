Eugenio Finardi smarrisce il tablet sul treno | la polizia locale lo ritrova in poche ore

Il cantautore Eugenio Finardi ha smarrito il suo tablet su un treno e, fortunatamente, è stato ritrovato in poche ore dalla polizia locale di Roma Capitale. L'artista si è rivolto agli agenti del reparto Termini giovedì pomeriggio, che hanno prontamente recuperato il dispositivo, dimostrando efficienza e attenzione nei confronti dei cittadini. Un episodio che sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine.

Il cantautore Eugenio Finardi ha ritrovato il proprio tablet smarrito a bordo di un treno grazie all'intervento degli agenti del reparto Termini della polizia locale di Roma Capitale. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio, quando l'artista si è rivolto agli agenti in via Marsala per segnalare...

