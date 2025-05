Esposito in finale playoff di Serie B con lo Spezia! Catanzaro out

Lo Spezia conquista la finale dei playoff di Serie B, superando il Catanzaro con un secondo successo per 2-1. Francesco Pio Esposito si conferma protagonista della squadra, che, incassato il primo trionfo, rinnova la propria determinazione in vista dell'ultimo atto della stagione. La vittoria nel ritorno della semifinale rappresenta un passo fondamentale verso la promozione. FINALE!

Lo Spezia ha battuto anche nella gara di ritorno il Catanzaro con il risultato di 2-1 e conquista così la finale dei playoff di Serie B. Francesco Pio Esposito è ancora protagonista. FINALE! – Lo Spezia ha vinto contro il Catanzaro per 2-1 nel ritorno della semifinale playoff e ha conquistato il pass per la finale! La Serie B entra nel vivo e dopo questa domenica si conoscono così le squadre che si affronteranno nella partite più importanti dell’anno: da una parte lo Spezia, dall’altra la Cremonese che nel pomeriggio ha ribaltato la Juve Stabia grazie al secco 3-0. La gara odierna è stata sbloccata da Cassandro al minuto 31, ma il vantaggio ospite è durato pochissimo... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito in finale playoff di Serie B con lo Spezia! Catanzaro out

