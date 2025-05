Esplosione in campo in quattro crollano a terra | partita sospesa

Ci sono stagioni in cui il calcio sembra voler raccontare solo il peggio di sé. Il 2024-2025 sarà ricordato per le sue ombre: dall'esplosione in campo che ha portato quattro atleti a crollare a terra, alla sospensione della partita. Penalizzazioni a pioggia, scandali amministrativi e squadre escluse hanno reso questo campionato un triste palcoscenico, dove i deferimenti hanno soppiantato i gol e la bellezza del gioco.

Ci sono stagioni in cui il calcio sembra voler raccontare solo il peggio di sé. Il 2024-2025 sarà ricordato per molte cose: penalizzazioni a pioggia, scandali amministrativi, squadre escluse e classifica continuamente riscritta dai tribunali. Un anno segnato più dai deferimenti che dai gol. E se tutto questo sembrava già abbastanza per gettare un’ombra lunga sullo sport più seguito del mondo, quanto accaduto nelle ultime ore in Serbia ha davvero superato ogni immaginazione. Un evento che riporta la riflessione su un tema mai risolto: la sicurezza negli stadi. Siamo abituati purtroppo a vedere scene di violenza in campo o sugli spalti, ma c’è un confine che sembrava invalicabile... 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Esplosione in campo, in quattro crollano a terra: partita sospesa

