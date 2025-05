Esecuzioni minacce ai cronisti e paura Quel giro di violenza e tangenti che dall’Aja arriva alla cerchia di Erdogan

Tra minacce ai giornalisti, atti violenti e tangenti che collegano l’Aja alla cerchia di Erdogan, si cela un inquietante intreccio di violenza e politica. La tragica esecuzione di un uomo turco-cipriota e le intimidazioni rivolte a una collega sollevano domande sulla stabilità e sulla libertà di stampa in questa rete di potere. Un’oscura realtà che svela tensioni ben radicate tra i confini europei e l’autoritarismo turco.

di Roberto Abela Cosa lega la violenta esecuzione di un 41enne turco-cipriota e le minacce a una giornalista, sua connazionale, al nome di Erdogan, “sultano” di Turchia? Il primo viene ucciso alle 17,45 del 1° maggio, nel giardino dell’Hotel Hoevevoorde di Rijswijk, sobborgo dell’Aja, da un killer che esplode alcuni colpi di pistola. La vittima è Cemil Önal, in Olanda dal dicembre del 2023 perché arrestato dall’Interpol su richiesta della Turchia. L’accusa è quella di essere la mente dietro l’omicidio del ricco uomo d’affari Halil Falyal? – di cui Önal è stato contabile dal 2014 al 2021, come riferirà egli stesso – ucciso la sera dell’8 febbraio 2022 in un’imboscata nei pressi della sua residenza nella città di Kyrenia, a Cipro del Nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esecuzioni, minacce ai cronisti e paura. Quel giro di violenza e tangenti che dall’Aja arriva alla cerchia di Erdogan

