Escursionista in difficoltà sul monte Strega recuperata con il verricello dall' elisoccorso

Un'escursionista in difficoltà sul monte Strega è stata salvata grazie all'intervento dell'elisoccorso. I Vigili del fuoco di Fabriano sono stati chiamati attorno alle 13:30 per soccorrerla nei pressi della croce del monte, dove le condizioni del sentiero rendevano il recupero a terra estremamente complicato. La pronta risposta dei soccorritori ha permesso di riportare la donna in sicurezza.

SASSOFERRATO – Vigili del fuoco in azione sul monte Strega attorno alle 13,30. A richiedere l'aiuto dei soccorsi una escursionista in difficoltà nei pressi della croce del rilievo montuoso. Sul posto è intervenuta la squadra di Fabriano e, in considerazione della lunghezza del sentiero da...

