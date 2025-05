Eroica | festa a Montalcino con 2 247 appassionati di ciclismo sulle strade bianche

Il 25 maggio 2025, la nona edizione dell'Eroica Montalcino ha celebrato la passione per il ciclismo su strade bianche, richiamando 2.247 ciclisti da 36 Paesi. Un grande successo di partecipazione, che ha trasformato la splendida Val d’Orcia in un palcoscenico di sport e convivialità , testimoniando l’amore per la tradizione e l'avventura su due ruote. Un evento imperdibile per gli appassionati di ogni parte del mondo.

Grande successo di partecipazione oggi, 25 maggio 2025, per la nona edizione della Eroica Montalcino. La Val d’Orcia ha rinnovato il suo appuntamento con 2.247 ciclisti provenienti da 36 Paesi, con una significativa partecipazione internazionale L'articolo Eroica: festa a Montalcino con 2.247 appassionati di ciclismo sulle strade bianche proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Eroica: festa a Montalcino con 2.247 appassionati di ciclismo sulle strade bianche

Cosa riportano altre fonti

Montalcino, gli eroi dell’altra Eroica; Eroica Montalcino, tuffo nel ciclismo storico nel cuore della Toscana; Eroica Montalcino 2025: da venerdì 23 a domenica 25 maggio; Eroica Juniores – A Montalcino il trionfo di Mattia Proietti Gagliardoni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ciclismo: la carica dei 2247 per l’Eroica Montalcino. Una grande festa dello sport

Secondo msn.com: Domenica in bici sulle strade della Val d'Orcia. Successo per una manifestazione collaudata e arrivata alla nona edizione. Il 23% dei partecipanti arrivava dall’estero ...

Eroica Montalcino 2025, in Val d’Orcia 2.247 ciclisti da 36 Paesi

Da sienafree.it: Successo per la nona edizione di Eroica Montalcino che nel 2025 si conferma un evento tra i più autentici e suggestivi del ciclismo mondiale ...

Eroica Montalcino 2025: domani al via la nona edizione

Come scrive ilcittadinoonline.it: MONTALCINO. Domani la Val d’Orcia offrirà la magnifica scenografia alla nona edizione di Eroica Montalcino, con circa 2.500 partecipanti provenienti Sono 2500 gli iscritti da 36 Paesi ...

EROICA MONTALCINO 2