Eric Clapton riaccende il Forum di Assago con una masterclass blues | il chitarrista leggendario 80 anni in concerto con una band di all stars

Eric Clapton, leggenda del blues, ha riacceso il Forum di Assago con una masterclass e concerto. A 80 anni, ha attraversato il palco con una band di all-star, riempiendo di magia l’atmosfera. Le celebrazioni si sono svolte tra luci e scenografie suggestive, riaccendendo l’entusiasmo dei fan. L’evento, atteso tra il 27 e il 28 maggio, ha confermato il suo leggendario status nel panorama musicale internazionale.

Assago (Milano) – I lampioni che spuntano dalla scenografia dello spettacolo approdato ad Assago tre anni fa tornano ad accendersi su Eric Clapton e la sua “all star” band. Martedì e mercoledì prossimi, 27 e 28 maggio, sempre al Forum in quelli che, tenuto conto degli ottant’anni compiuti a marzo, potrebbero essere gli ultimi show milanesi di “slowhand”. Lo show è una vera masterclass di blues elettrico in cui il chitarrista di Ripley, affiancato da Nathan East al basso, Doyle Bramhall II alla chitarra, Chris Stainton alle tastiere, Tim Carmon all’Hammond, Sonny Emory alla batteria e dalle coriste Sharon White e Katie Kissoon, lucida le pietre filosofali della sua carriera: dal Willie Dixon di “I’m your Hoochie Coochie Man” al Jimmy Cox di “Nobody knows you when you’re down and out”, dal Bo Diddley di “Before you accuse me” all’altrettanto irrinunciabile JJ Cale di “Cocaine”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eric Clapton riaccende il Forum di Assago con una masterclass blues: il chitarrista leggendario, 80 anni, in concerto con una band di “all stars”

Leggi anche questi approfondimenti

Partecipazione: eletta a Viserba mare la seconda presidente dei Forum deliberativi di quartiere

A Viserba Mare, Eleonora Giovanardi è stata eletta seconda presidente del Forum deliberativo di quartiere, consolidando la partecipazione attiva dei cittadini nella governance locale.

Sotto le stelle del cinema 2025: si riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore

Sotto le stelle del cinema 2025 riaccende il grande schermo di Piazza Maggiore. Torna, immancabile, "Sotto le stelle del cinema": il cartellone di proiezioni estive è un appuntamento imprescindibile per bolognesi e turisti.

Alfabetizzazione economica: chiave per l'equità di genere al forum ANSA Incontra

L’alfabetizzazione economica è fondamentale per promuovere l'equità di genere, e il forum ANSA Incontra si propone di affrontare questa tematica cruciale.

Approfondimenti da altre fonti

Eric Clapton in concerto a Milano: partecipa all'estrazione finale dei biglietti per i live del 27 e 28 maggio all'Unipol Forum

Si legge su virginradio.it: Vuoi andare (biglietti x 2 ) ad assistere a uno dei concerti di Eric Clapton a scelta tra quello del 27 maggio a Milano - Unipol Forum e quello del 28 maggio a Milano - Unipol Forum? Se non sei ancora ...

ERIC CLAPTON: a Maggio 2025 due concerti all’Unipol Forum di Milano per la leggenda della chitarra

Segnala rockon.it: Dopo essersi esibito al Lucca Summer Festival lo scorso giugno, la leggenda della chitarra ERIC CLAPTON ha annunciato il suo ritorno in Italia con due concerti all’Unipol Forum di Milano, previsti per ...

Eric Clapton annuncia due concerti a Milano nel 2025: tutti i dettagli degli imperdibili live

Lo riporta tag24.it: Eric Clapton annuncia a sorpresa due nuovi concerti a Milano nel 2025. Dopo l’esibizione dello scorso giugno al Lucca Summer Festival il leggendario chitarrista è ora pronto a tornare in Italia ...

Zucchero - Ci Si Arrende ft. Mark Knopfler